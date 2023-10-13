عبدالله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع قطر

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سفير دولة قطر لدى الدولة، سلطان المنصوري.

وأعرب سموه خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، عن تمنياته للسفير القطري التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع قطر في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أكد سلطان المنصوري على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

من جهة أخرى، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، سوبرامنيام جاي شانكار، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد وحماية المدنيين. وناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل احتواء الوضع الراهن الذي يؤثر في استقرار المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، أهمية أن تكون الأولوية خلال الفترة الحالية، هي حماية المدنيين والسعي إلى تهدئة الأوضاع والتصدي للعنف المتزايد والتطرف والكراهية.

وأضاف سموه أن ترسيخ نهج التطرف والكراهية من شأنه أن يقود المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر، مؤكداً أهمية التصدي بحزم، لمحاولات ترسيخ هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد، قد تلقى مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني وتداعياته.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، وكذلك أهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وحذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد من خطورة استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أهمية توحيد جميع الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء العنف والتوتر المتصاعد.