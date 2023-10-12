نتنياهو يعلن إطلاق عملية عسكرية "قوية جداً" ضد قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة، وذلك في ظل التصعيد المستمر مع حركة "حماس" منذ السبت الماضي.

وقال نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: "قررنا القيام بعملية عسكرية قوية جدا ضد غزة"، مضيفا: "هذه فعلا حرب علينا ويجب أن تنتهي بالانتصار وتحطيم وتصفية حماس".

وأضاف: "جنّدنا لإسرائيل دعما معنويا وماديا للعمل ويشمل حاملة طائرات أمريكية وشحنة جوية من السلاح اتفقنا عليها مع الرئيس بايدن"، وأشار إلى أنه طلب "إرسال أسلحة خفيفة من أجل حل مشكلة الاستعدادات الداخلية لتوفير الحماية في الضفة الغربية وفي كل مكان".

وتابع قائلا: "نفذوا جرائم في بلادنا وفي بيوتنا والعالم يفهم الآن ضرورة القضاء على هذا الوحش البربري (حماس)".