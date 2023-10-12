لأول مرة في السويد.. القضاء يصدر حكماً بحق حارق للمصحف

حكمت محكمة لينشوبينغ السويدية على رجل أشعل النار في نسخة من القرآن الكريم، وسجله بالفيديو ونشره على الإنترنت؛ وكان هذا هو الحكم الأول في السويد على مثل هذا الإجراء بموجب المادة المتعلقة بالتحريض على الكراهية العرقية والدينية؛ وقد تلقى المدان حكمًا مع وقف التنفيذ وغرامة.

وقالت المحكمة في بيان صحفي: "الرجل الذي تم فتح قضية جنائية ضده بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والدينية لأنه قام، في خريف عام 2020، بتوزيع مقطع فيديو مع الموسيقى، تم فيه، من بين أمور أخرى، حرق القرآن وتركه بالقرب من مسجد، اليوم هو "أدين بارتكاب جريمة".

وبحسب قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، كانت هذه هي القضية الأولى في البلاد التي اعتبرت فيها المحكمة حرق القرآن بمثابة تحريض على الكراهية العرقية.

وبحسب البيان، استخدم في الفيديو موسيقى مرتبطة بهجوم مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، والذي قُتل فيه 51 شخصًا. وظهر في الفيديو حرق المصحف وتحته أوراق عليها كتابات مسيئة للمسلمين. وتم ترك نسخة تالفة من القرآن ولحم الخنزير خارج مسجد في لينشوبينغ.

وكتبت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أن الرجل تلقى حكمًا مع وقف التنفيذ ويطلب منه "دفع 800 كرونة (نحو 73 دولارًا) لصندوق ضحايا الجريمة".