زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 4.7 درجة

أفاد مكتب هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 4.7 درجة وقع في مقاطعة فان في جنوب شرق تركيا.

وقال المكتب في بيان، على الشبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تم تسجيل هزات في منطقة توشبا قرب بحيرة فان.

وأشارت وحدة رصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 7 كم من سطح الأرض.

ورصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم السبت الماضي، هزة أرضية ضربت وسط تركيا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.

وفي أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الأخير الذي ضرب بلاده إلى 50 ألفا و500 فرد.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.

وفي فبراير الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سورية لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجة، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين.