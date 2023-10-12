سورية: خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد قصف جوي إسرائيلي

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سورية عن الخدمة، الخميس، من جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية رسمي نقلا عن مصدر عسكري.

وذكر المصدر السوري أنه "حوالي الساعة 13,50 (10,50 ت غ) من بعد ظهر الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين، مما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

وكانت محطة "شام إف إم" المحلية الخاصة ذكرت أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجومين، وقالت إن أضرارا وقعت في مطار حلب لكن لم يسقط قتلى أو جرحى، بينما لم تقدم أي معلومات عن تأثير الضربة التي استهدفت مطار دمشق.

وعادة لا يعلق الجيش الإسرائيلي على مثل هذه الحوادث، ولم يصدر عنه بيان فوري الخميس.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بما في ذلك مطارا حلب ودمشق.

وتقول مصادر إن الهدف من توجيه ضربات للمطارات هو تعطيل خطوط الإمداد الإيرانية إلى سورية، وجاء الهجومان عشية زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لدمشق.

وقالت وزارة النقل السورية إن فرقا فنية توجهت إلى المطارين، الخميس، لتحديد مدى الضرر الذي أصابهما.