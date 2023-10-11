إسرائيل: اتفاق بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس "معسكر الدولة" بيني غانتس، في بيان مشترك بعد اجتماعهما عن تشكيل حكومة طوارئ ومجلس وزاري لإدارة الحرب، ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، كجزء من الاتفاق، سيتم تشكيل "مجلس وزراء لإدارة الحرب" بثلاثة أعضاء. الأعضاء: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس معسكر الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل العقيد (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين في مجلس إدارة الحرب.

نيابة عن معسكر الدولة، سيتم إضافة خمسة وزراء بدون حقيبة إلى الحكومة السياسية الأمنية: بيني غانتس، جدعون ساعر، غادي آيزنكوت هيلي تروبر، ويفعات شاشا بيطون (كمراقب). وهذا طوال مدة الحرب.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم حجز مكان في مجلس وزراء إدارة الحرب لزعيم المعارضة في حال انضمامه، وخلال فترة الحرب لن يتم الترويج لأي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بإدارة الحرب، وسيتم تمديد جميع التعيينات في المناصب العليا تلقائيا خلال فترة الحرب.