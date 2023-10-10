إسرائيل تعلن تجنيد كل الاحتياط وتتجه نحو الهجوم الشامل على غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية جندت كل الاحتياط وسيطرت على القطاع وتتجه نحو الهجوم الكامل.

ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، أضاف وزير الدفاع متحدثا للجنود "من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سنقضي عليه في ذروة قوتنا وبدون تنازلات".

وتابع قائلا: "ما رأيناه في المستوطنات كان مذبحة، وفي المعارك انتصرتم وما كان موجودا في غزة لن يكون".