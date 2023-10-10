«يونيفيل» تدعو إلى ضبط النفس في جنوب لبنان

دعت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفيل» إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، في أعقاب تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال بيان لقوات «يونيفيل» إنها رصدت انفجارات قرب البستان جنوب غرب لبنان، وأجرت اتصالات مع الأطراف المعنية لحثها على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع تصاعد التوتر والخسائر في الأرواح، موضحة أنها تواصل مراقبة الوضع على الخط الأزرق.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف عدة داخل لبنان بواسطة مروحيات هجومية، وقتل بالرصاص عدداً من المشتبه بهم المسلحين الذين كانوا دخلوا إسرائيل من لبنان المجاور، وذلك بعدما أعلن «حزب الله» اللبناني مسؤوليته عن هجوم صاروخي على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان تعرض بلدتي عيتا الشعب والضهيرة ومناطق حدودية أخرى لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي، داعياً المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظاً على سلامتهم.