رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وكارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ودفعه إلى الأمام في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما تناول سموه والمستشار النمساوي خلال الاتصال تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على المستوى الإنساني مشددين على ضرورة وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية أرواح جميع المدنيين.

وأكد الجانبان أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء الموقف والعمل الجاد على دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل الذي يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.