9 أميركيين بين قتلى هجوم "حماس" و"يو إس إس فورد" أكبر قوة فتاكة بالعالم تتجه إلى إسرائيل

أكدت الولايات المتحدة الإثنين مقتل تسعة أميركيين في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، على ما أفادت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الإثنين.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "يمكننا في الوقت الحاضر تأكيد مقتل تسعة مواطنين أميركيين" مضيفا أن الولايات المتحدة لم تتلق حتى الآن أنباء عن بعض رعاياها في إسرائيل و"تعمل مع السلطات الإسرائيلية لتحديد مكان وجودهم".

بعد ما يقرب من 20 عامًا على تصميمها بتكلفة 13 مليار دولار، اتجهت سفينة "يو إس إس جيرالد آر فورد" (CVN-78)، نحو شرق البحر المتوسط، أمس الأحد، باتجاه المنطقة الجنوبية من إسرائيل، رداً على هجمات حماس، السبت.

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في بيان، إنه أمر بتحريك حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" ومجموعة من القطع البحرية، من بينها مدمرة صواريخ، إلى شرق البحر المتوسط، لتعزيز قوة الردع الإقليمي.

وترى مجلة "ناشيونال ريفيو" أن قدرة قوات البحرية الأميركية على مساعدة إسرائيل بقرارها تحريك حامة الطائرات، التي يعادل حجمها 6 هياكل سفن، في البحر المتوسط، يعتبر إنجازا لوجستيا ودبلوماسيا لم يسبق له مثيل.

و"لا توجد قوة فتاكة في العالم أكثر من فورد، التي ستصل بالقرب من شواطئ إسرائيل في الساعات المقبلة، نظرا لامتلاكها الأدوات والبحارة والفرصة لإحداث تغيير عظيم في تأمين المنطقة، وتحذير جيران إسرائيل من أي عمل متهور"، بحسب المجلة.