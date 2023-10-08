رئيس البرلمان العربي يهنئ دولة الإمارات بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات، بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مشيدا بالجهود التي بذلتها الدولة وأجهزتها المشرفة على العملية الانتخابية التي اتسمت بالنزاهة ، مثمنا وعي المواطن الإماراتي الذي حرص على المشاركة في هذه الانتخابات بفاعلية حرصا منه على المشاركة في بناء دولته .

وقال العسومي إن دولة الإمارات لديها تجربة رائدة ورؤية استشرافية لقيادتها الرشيدة في مجال تعزيزآليات الديمقراطية والتمكين السياسي لكافة فئات المجتمع والمشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل، مؤكدا دعم البرلمان العربي لهذه التجارب الرائدة التي تُثري الحياة النيابية العربية كون الدبلوماسية البرلمانية أصبحت من أهم الركائز الأساسية في معالجة قضايا منطقتنا العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لأعضاء المجلس الجدد بالتوفيق والسداد فى أداء المهام المنوطة بهم ، خدمة لأبناء شعب الإمارات .