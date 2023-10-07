السيسي يترشح لرئاسة مصر بمليون و130 ألف توكيل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، انتهاء اليوم الثالث من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024، موضحة أنه تقدم ظهر اليوم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح، المستشار الدكتور محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (الرئيس الحالي لمصر)، وممثله القانوني بموجب وكالة رسمية، بأوراق الترشح اللازمة.

وأضافت الهيئة أن الممثل القانوني لطالب الترشح قام بملء النماذج والإقرارات المطلوبة والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن متطلبات الترشح، كما قدم جميع الأوراق والمستندات المحددة قانوناً والتي سبق وأن أعلنت عنها الهيئة في قرارها الذي أعقب دعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وتابعت أن الممثل القانوني لطالب الترشح أفاد بأن بحوزته ضمن أوراق الترشح 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إعمالا لحكم القانون، فضلاً عن مليون و130 ألفاً و105 نماذج تأييد من المواطنين صادرة عن مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن هذا الرقم تقريبي لحين إعلان الحصر الدقيق لأعداد نماذج التأييد بمعرفة الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن لجنة تلقي طلبات الترشح قبلت الأوراق المقدمة إليها، وبدأت عملية فحص وإحصاء نماذج التأييد، للوقوف على عددها بشكل دقيق، واستيفائها للقواعد الدستورية والقانونية والضوابط التي حددتها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أوجبت تقديم ما لا يقل عن 25 ألف تأييد من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.