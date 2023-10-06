رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويتسق مع أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، أمس أنور إبراهيم في قصر الشاطئ في أبوظبي، والذي نقل إلى سموه تحيات السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى جلالته والتمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولماليزيا وشعبها الصديق دوام الرخاء والتطوير.

واستعرض الجانبان، مسارات التعاون والفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية دولة الإمارات وماليزيا وتوجههما نحو التنمية المستدامة والازدهار لتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما، مؤكدين في هذا السياق الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما بحث سموه ورئيس وزراء ماليزيا، عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وسعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف، بحضور رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي برئيس مجلس الشورى الإيراني الذي نقل إلى سموه تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم، فيما حمله سموه تحياته إلى إبراهيم رئيسي وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطور والتقدم، معرباً عن تمنياته للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان علاقات البلدين وسبل تعزيزها خصوصاً على المستوى البرلماني، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتناول اللقاء أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون والتقارب بينها.