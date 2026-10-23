عبدالله بن زايد ووزير خارجية ماليزيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.