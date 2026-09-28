منصور بن زايد ووزير الخارجية التركي يبحثان العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في أبوظبي، هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث الجهود المبذولة لدعم مسارات التنمية والاستقرار وتعزيز فرص التعاون بما يخدم المنطقة وازدهارها.