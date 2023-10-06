اليابان ترفع تحذيراً من «تسونامي» بعد زلزال بقوة 6.6

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات الجزر النائية في شرق اليابان صباح أمس، ما أدى إلى تحذيرات من «تسونامي». وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات بالقرب من جزيرة توريشيما. وتبعد الجزيرة غير المأهولة نحو 580 كيلومتراً جنوب العاصمة طوكيو.

وأصدرت الهيئة تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، يبلغ ارتفاعها متراً واحداً في جزر إيزو. ورفعت الهيئة التحذير بعد نحو ساعتين. وفي وقت سابق، شوهدت موجات مد بارتفاع 30 سنتيمتراً على ساحل جزيرة هاتشيجو-جيما البركانية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار. واليابان واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.