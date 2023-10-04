عبدالله بن زايد ووزير خارجية تشيلي يبحثان العلاقات الثنائية والعمل المناخي

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مع وزير خارجية جمهورية تشيلي، ألبيرتو فان كلافيرين، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة سانتياغو، في إطار زيارة العمل التي قام بها سموه إلى جمهورية تشيلي، ضمن جولته في عدد من دول أميركا اللاتينية والكاريبي.

وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع ألبيرتو فان كلافيرين، مسار التعاون الثنائي في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتغير المناخي وغيرها، كما بحثا الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المحادثات الثنائية بين الجانبين، تعرف وزير خارجية تشيلي إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع جمهورية تشيلي ودول أميركا الجنوبية الصديقة، واستثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك الداعم لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

من جانبه، رحب ألبيرتو فان كلافيرين، بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات على مختلف الصعد. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى جمهورية تشيلي، محمد سعيد النيادي.

عبدالله بن زايد:

• الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع تشيلي ودول أميركا الجنوبية الصديقة.