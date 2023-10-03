وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في أوكرانيا دعماً لكييف

عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أول اجتماع لهم خارج التكتل على الإطلاق في أوكرانيا، أمس، لإظهار الدعم لكييف، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «عقدنا اجتماعاً تاريخياً لوزراء الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، الدولة المرشحة للعضوية في التكتل.. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني».

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه فخور باستضافة الاجتماع للمرة الأولى في التاريخ خارج الحدود الحالية للاتحاد الأوروبي، لكن أيضاً داخل حدوده المستقبلية.

وأضاف كوليبا للصحافيين: «لانزال واثقين بدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، لا نشعر بأن الدعم الأميركي قد تناقص، لأن الولايات المتحدة تدرك أن ما يحدث في أوكرانيا أكبر بكثير، فالأمر يتعلق باستقرار العالم».

وأوضح أن بلاده تجري مباحثات مع الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن، بهدف تأمين استمرار المساعدات الأميركية لمواجهة روسيا، مؤكداً أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى انتهاء الدعم الأميركي لكييف.

في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن «تعب الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد، وسيخلق المزيد من الانقسامات في المؤسسة السياسية»، ورد على سؤال حول المساعدات الأميركية خلال مؤتمر صحافي، قائلاً إن «واشنطن ستواصل انخراطها في هذا النزاع».