رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

‏كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.

‏وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي كه تشيانغ.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «نهنّئ قادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بمناسبة عيدهم الوطني الـ74، ونتمنّى لهم المزيد من الرخاء والسلام. إننا نتقاسم روابط استراتيجية وثقافية طويلة الأمد مع الصين، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا وتعاوننا من أجل مستقبل أفضل لشعبينا والعالم».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة على منصة «إكس»: «نبارك للحكومة والشعب الصيني بمناسبة يومهم الوطني.. الصين تقدّم اليوم نموذجاً عالمياً يستند إلى سجل حافل بالإنجازات على مختلف المستويات، فخورون في دبي ودولة الإمارات بعلاقتنا التاريخية والاستراتيجية مع الصين ونتطلع إلى مزيد من التعاون البناء لتحقيق الاستقرار والرفاه والازدهار».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على منصة «إكس»: «نهنّئ جمهوريّة الصين الشعبية حكومةً وشعباً بالذكرى الـ74 لتأسيس الجمهورية. الصين هي أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، والإمارات هي الشريك التجاري الأول للصين عربياً في التجارة غير النفطية. شهدنا العام الماضي نمواً تجاريًاً بنسبة 27% لتصل التجارة غير النفطية إلى 284 مليار درهم بين البلدين. يجمعنا مع الصين العديد من الأهداف والتطلعات المشتركة للمستقبل، نعمل اليوم على ترسيخ هذه العلاقة وتنميتها اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، ونتمنّى للشعب الصيني دوام الازدهار والنماء».

وعُقد حفل استقبال للاحتفال بالذكرى الـ74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في قاعة الشعب الكبرى في بكين، مساء الأربعاء الماضي، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وألقى «شي» كلمة قال خلالها إن «القوة تأتي من الوحدة، ويجب أن نرسخ ثقتنا، ونرفع معنوياتنا، ونتحد ونكافح، ونواصل التقدم بشجاعة ونذلل الصعوبات والمشكلات المستعصية، ونسعى إلى التقدم بثبات نحو الهدف العظيم المتمثل في بناء دولة قوية ونهضة الأمة الصينية»، وحضر الحفل نحو 800 شخصية صينية وأجنبية، وسطعت قاعة الاحتفالات بالأضواء والزهور المتفتحة، وساد المكان الأجواء الاحتفالية، وعُلق الشعار الوطني فوق منصة الرئاسة.

وحضر الرئيس الصيني، أول من أمس، مراسم في ميدان «تيان آن من» في بكين، لتقديم أكاليل الزهور تكريماً للأبطال الوطنيين الراحلين، وأقيم الحدث بمناسبة ذكرى «يوم الشهداء» في الصين، الذي يحلّ قبل يوم واحد من العيد الوطني الصيني، ووُضعت تسعة أكاليل زهور ضخمة أمام النصب التذكاري لأبطال الشعب، وصعد «شي» والقادة الآخرون إلى قاعدة النصب التذكاري، حيث قام بترتيب الأشرطة الحمراء على الأكاليل قبل أن يقود كبار المسؤولين الآخرين في جولة حول النصب التذكاري.

محمد بن راشد:

• نتقاسم روابط استراتيجية وثقافية طويلة الأمد مع الصين، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا وتعاوننا من أجل مستقبل أفضل لشعبينا والعالم.

حمدان بن محمد:

• الصين تقدّم اليوم نموذجاً عالمياً يستند إلى سجل حافل بالإنجازات على مختلف المستويات.

مكتوم بن محمد:

• يجمعنا مع الصين العديد من الأهداف والتطلعات المشتركة، ونعمل على ترسيخ هذه العلاقة.