سويسرا تعتزم تمويل ربع عمليات تطهير الألغام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس إن سويسرا تعتزم تمويل ربع عمليات تطهير الألغام اللازمة في أوكرانيا. وأضاف كاسيس «في مجال إزالة الألغام، نحن نتسم بالكرم.. المساعدة العسكرية فقط مستبعدة بسبب الحياد».

ولم تقدم سويسرا التي ظلت ملتزمة بقانونها الحيادي، أسلحة إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، تعتزم سويسرا تقديم 100 مليون دولار من 400 مليون تحتاجها كييف لتطهير أراضيها من الألغام.