البابا فرنسيس يعيّن 21 كاردينالاً جديداً

عين البابا فرنسيس أمس 21 كاردينالاً جديداً، ما يرفع كثيراً نسبة الناخبين الذين اختارهم والذين سيكون لهم حق التصويت لاختيار خليفته.

جاء ذلك خلال احتفال يعرف باسم كونسيستوري في ساحة القديس بطرس. والكرادلة الذين يعينهم البابا هم «أمراء الكنيسة» ذوو القبعات الحمراء وهم أقرب مستشاريه في الفاتيكان وفي دول العالم.

ويوجد الآن 137 من الكرادلة الذين يحق لهم التصويت اختار البابا نحو 73% منهم. واثنان من الكرادلة الجدد من جنوب السودان وماليزيا وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين كاردينال من البلدين، في استمرار لسياسة البابا منح المزيد من الاعتراف لبلدان غالباً ما شهدت ويلات حروب أو حيث يشكل الكاثوليك أقلية.