السيسي للمصريين: عندكم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، اليوم السبت، خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلاً: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية بينها "المصري اليوم"، و"اليوم السابع": "ناس كتير هتقول على فرصة التغيير دا كلام، ولكن الفرد يقاتل لأجل بلده ونصيبه في إيد ربنا"، مستشهداً بالآية القرآنية الكريمة: "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير".

وتابع: "لا توجد دولة تُبني إلا على الصلاح، وليس بالإهانة والخراب ولا الهدم والتشكيك والظلم، زي لما أقول على عمل أجراه مسؤول إن العمل ده منقوص أو فاسد أو غير مدروس أنا بظلمه وبظلم جهده وعمله وبحط عليهم التراب".

واستكمل السيسي: "مشكلة الدولة خلال السنين اللي فاتت إنها هزت الثقة في نفسها، الناس مكنتش مصدقة إننا نقدر نعمل طريق أو كوبري واستكتروهم على نفسهم، عندنا كتير أوي من العمل والجهد والمثابرة".