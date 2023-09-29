الأمن السعودي يلقي القبض على 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن لسبب "كوميدي".. فيديو

أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية إلقاء القبض على 7 أشخاص جسدوا مهام رجال الأمن بـ"طريقة كوميدية" بهدف حصد مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يجسدون مهام رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شرطة المنطقة قبضت عليهم وهم 5 مواطنين ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والتشادية".

وأضاف بيان الأمن العام: "تبين من إجراءات الاستدلال قيامهم بذلك لغرض الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".