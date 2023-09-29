ستولتنبرغ: أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى إلى «الناتو»

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس، أنّ كييف «أقرب من أي وقت مضى إلى حلف شمال الأطلسي»، وذلك أثناء زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا هي الثانية له منذ الحرب، حيث بحث مع رئيسها فولوديمير زيلينسكي سير المعارك على الأرض، واحتياجات كييف من الأسلحة.

وتفصيلاً، قال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في كييف مع الرئيس الأوكراني، إن «أوكرانيا حالياً أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى».

من جانبه، أكد زيلينسكي أن انضمام كييف إلى الحلف «مسألة وقت».

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ «إنها مسألة وقت قبل أن تصبح أوكرانيا عضواً قانونياً في الحلف. نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة».

كما طلب زيلينسكي من الحلف المزيد من أنظمة الدفاع الجوي للتصدي إلى الهجمات الروسية على البنى التحتية للطاقة المرتقبة هذا الشتاء.

من جانب آخر، أعلن ستولتنبرغ أن الهجوم المضاد الأوكراني على الجيش الروسي «يحقّق تقدماً تدريجياً»، مندداً «بالأوهام الإمبريالية» لموسكو.

من جانب آخر، يزور وزيرا الدفاع البريطاني والفرنسي كييف لبحث تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة لتعزيز هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وتأتي هذه الزيارة قبيل انعقاد منتدى الصناعات الدفاعية الأول في كييف، حيث من المقرر أن يلتقي المسؤولون الأوكرانيون ممثلين عن أكثر من 160 شركة دفاع و26 دولة.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، عن أول رحلة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ توليه منصبه «عدت إلى كييف هذا الأسبوع لأسأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما يحتاجه للانتصار».

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس، وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يصل إلى كييف أمس، برفقة عدد من مسؤولي الصناعة الدفاعية.

وكانت أوكرانيا طلبت مراراً مزيداً من الأسلحة الغربية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى، للمساعدة على اختراق المواقع الروسية، وشن ضربات في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

في الأثناء، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 34 من أصل 44 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد في الساعات الأولى من صباح أمس. وأضاف البيان «في ليل الأربعاء - الخميس، أطلق الروس 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد-136/131 من الاتجاه الجنوب الشرقي (منطقة بريمورسكو-أختارسك في روسيا، وكيب تشودا في شبه جزيرة القرم)»، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم». وذكر البيان أن القوات الجوية الأوكرانية، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي، أسقطت 34 طائرة مسيرة من طراز شاهد.