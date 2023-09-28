لبنان يتبادل إطلاق القنابل الدخانية مع إسرائيل

قال الجيش اللبناني أمس، إنه تبادل إطلاق القنابل الدخانية مع القوات الإسرائيلية على الحدود، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل دخانية على دورية تابعة له «أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها الجيش الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق) في منطقة بسطرة - الجنوب».

وجاء في البيان أن قوات الجيش اللبناني ردت «بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر الجيش الإسرائيلي».

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع، بعد أن تبادلت القوات إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية، بسبب نزاع مماثل على الخط الأزرق.