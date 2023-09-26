اختفاء شابين مصريين في ظروف غامضة بالمكسيك والسلطات تتحرك

حذر مكتب النائب العام بولاية سونورا في المكسيك من خطر يحدق بمراهقين مصريين اختفى أثرهما يوم الخميس الماضي، كما أصدرت السلطات تنبيها في محاولة لتسريع عملية البحث وتحديد موقعهما.

وذكرت مواقع إخبارية مكسيكية أن المراهقين شوهدا آخر مرة في مدينة هيرموسيلو الواقعة في منطقة موصوفة بخطيرة في وسط المكسيك.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المختفيين هما نعوم لبيب عبد الملك، البالغ 15 عاماً، فيما الثاني يكبره بعامين واسمه إسحاق نسيم الكاس عبد المسيح "، ونظرا لخطورة المنطقة عليهما فقد أصدرت السلطات تنبيها في محاولة لتسريع عملية البحث وتحديد موقع المراهقين.

ووفقا لما ورد في بيان رسمي بشأنهما، بسبب عدم وجود معلومات حتى الآن عن مكان وجودهما، يرى مكتب المدعي العام أن "السلامة الجسدية لكلا الشابين قد تكون في خطر".