الجيش اللبناني ينقذ 27 مهاجراً سورياً تعرض زورقهم للغرق

أنقذ الجيش اللبناني، اليوم السبت، 27 مهاجراً سورياً تعرض زورقهم للغرق قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وأعلنت القوى الأمنية، السبت أيضاً، القبض على مهرب بشر لبناني و42 سورياً أثناء وجودهم في سيارة، وقالت قوى الأمن الداخلي إن السائق اعترف بالتخطيط لتهريبهم على متن قارب إلى قبرص. موضحة في بيان أن الأفراد المعنيين قالوا أثناء الاستجواب إنهم دفعوا ما بين 5000 إلى 7000 دولار للشخص الواحد للوصول إلى أوروبا عبر قبرص.