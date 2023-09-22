اليابان: نقل 35 ألف شخص إلى المستشفيات بسبب ضربات الشمس ووفاة 48 آخرين

أفادت وزارة الشؤون الإدارية اليابانية، بأنه تم نقل ما لا يقل عن 34800 شخص إلى مستشفيات البلاد في أغسطس بسبب تعرضهم لضربات الشمس الناجمة عن الحرارة غير الطبيعية.

وأضافت الوزارة التي تشرف على عمل هيئات الإنقاذ، أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيان الوزارة، تسبب ذلك بوفاة 48 شخصا، وتم إدخال 11.1 ألف آخرين إلى المستشفى في حالة متوسطة الخطورة.

وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الحوادث في طوكيو، حيث تم إدخال 2200 شخص إلى المستشفيات الشهر الماضي بسبب أعراض ضربة الشمس. ولوحظ التدهور الأسرع لهذه الديناميكيات في المحافظتين الشماليتين، هوكايدو وأكيتا. وفي هاتين المنطقتين، ارتفع عدد المتضررين 10 مرات مقارنة بشهر أغسطس 2022.

في 19 سبتمبر، تم تجديد الرقم القياسي لدرجات الحرارة المسجل في عام 1994 في اليابان - حيث شهدت البلاد حرارة بلغت 35 درجة لمدة 46 يوما. لا تزال الظروف الجوية غير المعهودة للنصف الثاني من شهر سبتمبر مستمرة في بعض المناطق، مما دفع السلطات المحلية إلى حث السكان على اتخاذ التدابير الأساسية لمكافحة ضربة الشمس، بما في ذلك شرب كميات كافية من الماء بشكل دوري.