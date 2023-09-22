الرئيس الصيني يعرض مساعدة سورية في إعادة الإعمار

أبدت الصين، اليوم الجمعة، استعدادها لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سورية، وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره السوري بشار الأسد في مدينة هانغتشو: "في مواجهة أجواء دولية غير مستقرة وضبابية، الصين مستعدة لمواصلة العمل مع سورية من أجل التعاون الودي وحماية العدالة والإنصاف الدوليين".

ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية صينية القول: "الصين تدعم معارضة سورية للتدخل الأجنبي والترهيب أحادي الجانب.. وستدعم إعادة إعمار سورية".