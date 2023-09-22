مجموعة "I2U2" التي تضم الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة تطلق موقعها الإلكتروني

أعلنت مجموعة "I2U2"، والتي تضم الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة، عن إطلاق موقعها الإلكتروني، بهدف جذب مشاريع استثمارية جديدة تحت مظلة المجموعة، وتمكين مجتمع الأعمال والمستثمرين من اقتراح مشاريعهم عبر الموقع الإلكتروني الجديد.

جاء الإعلان خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجموعة، والذي عقد على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ترأس جانب دولة الإمارات في الاجتماع وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ.

وتركز مجموعة " I2U2" على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات، وأهمها الأمن الغذائي والمائي والطاقة، والفضاء والنقل والصحة والتكنولوجيا، حيث يقود تنفيذ المشاريع المشتركة قطاع الأعمال لدى الدول الأعضاء، من خلال شراكات تسعى للحد من انبعاثات الكربون، والارتقاء بالرعاية الصحية، والتقنيات الخضراء.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات استضافت المنتدى الاقتصادي الأول لمجموعة "I2U2" والذي عقد في أبوظبي خلال فبراير 2023، وتجسد مشاركة دولة الإمارات في هذه المجموعة والمبادرات رؤية القيادة الرشيدة القائمة على بناء الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل إرساء السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.