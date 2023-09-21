عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في نيويورك، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.

فقد التقى سموه .. معالي محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي ، ومعالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا ، ومعالي إغناسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا ، ومعالي إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل ، و معالي مارجوس تساكنا وزير خارجية أستونيا ، ومعالي الدكتور إيان بورغ وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا ، ومعالي إلينا فالتون وزيرة خارجية فنلندا ، ومعالي ماريا غابرييل وزيرة خارجية بلغاريا ، ومعالي جينبك كولوباييف وزير خارجية قيرغيزستان.

وبحث سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها.

كما استعرضوا مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومنها التغير المناخي ، حيث أطلع سموه الوزراء على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الشمولية والعمل المتعدد الأطراف والابتكار تشكل جميعها ركائز لتحقيق تحول نوعي في مسار العمل المناخي العالمي ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافها لـ "COP 28" إلى التعاون مع دول العالم كافة لمواجهة هذا التحدي العالمي الملح ، لضمان مستقبل أفضل للبشرية.

كما تناولت مباحثات سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات مستدامة مع دول العالم ، ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، كما تحرص على دعم كل جهود صون وتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، و معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد عيسى بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.