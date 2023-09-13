الخارجية المصرية: نتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار المصريين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء أنها تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار المصريين في ليبيا.

وجاء في بيان للوزارة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: "تستمر وزارة الخارجية والقنصلية العامة ببنغازي في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، حيث يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار".

وتابع البيان "في هذا الإطار، تنسق القنصلية المصرية في بنغازي مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على انقاذ الناجين وإيواءهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البينة التحتية. وقد أسفرت الاتصالات عن التعرف على هوية 84 شخصاً من الضحايا المصريين وتم نقلهم جواً إلى أرض الوطن".

وذكر البيان أن القنصلية المصرية في بنغازي قامت بتشكيل خلية إدارة أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي، مضيفاً أنه في ذات السياق، قامت وزارة الخارجية المصرية بتفعيل غرفة لإدارة الأزمة بالقطاع القنصلي لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة.

ونعت وزارة الخارجية، في بيانها، ببالغ الحزن والأسى أبناء الوطن، وتتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا.