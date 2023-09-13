البيت الأبيض يدافع عن صفقة تبادل السجناء مع إيران

دافع البيت الأبيض اليوم الأربعاء عن اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران والذي أثار انتقادات من الجمهوريين، قائلا إن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات الأميركية من هذا الاتفاق.

وأفادت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" يوم الاثنين بأن واشنطن أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في إطار اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، للصحافيين "هذا ليس سدادا من أي نوع. إنها ليست فدية. هذه ليست أموال دافعي الضرائب الأميركيين. لم نرفع أيا من عقوباتنا عن إيران".