الصين تعتزم حظر الملابس "المضرة بمشاعر الأمة" والسجن عقوبة للمخالفين

يعتزم المشرعون الصينيون إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن.

ووفقا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات، بما في ذلك الملابس أو الكلام "المضر بروح ومشاعر الشعب الصيني".

وحدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوماً أو دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (حوالي 680 دولارا).

وشملت السلوكيات المخالفة للقانون الأشخاص ممن "ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة" وكذلك "إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدي عليها وتخريب تماثيلهم التذكارية"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وأعرب بعض مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون عن مخاوفهم بشأن التغييرات القانونية المرتقبة، وتساءلوا عن كيفية تحديد السلطات متى تتضرر "مشاعر الأمة".

وفي السنوات الأخيرة، احتجزت امرأة لارتدائها "الكيمونو" الزي الياباني التقليدي، في مكان عام، وأيضا جرى اعتقال أشخاص كانوا يرتدون قمصان عليها شعار قوس قزح في الحرم الجامعي.