بكين: على أميركا اتخاذ خطوات صادقة لتحسين العلاقات التجارية مع الصين

قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات صادقة وملموسة لتحسين علاقاتها الاقتصادية مع الصين.

وأوضح لي تشيانغ، خلال لقائه بوزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، في العاصمة الصينية بكين، أن "العلاقات الاقتصادية القوية والتعاون التجاري لن يصب في مصلحة كلا البلدين وحسب، بل العالم بأسره"، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين البلدين هي "مرساة الاستقرار".

وأشار إلى أن الحوار البناء هو السبيل الوحيد أمام الجانبين الصيني والأميركي "للتعرف على بعضهما بشكل جيد بغية إيجاد أرضية مشتركة (الوسط الذهبي)".

ووصلت ريموندو إلى بكين الأحد، لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين صينيين، في إطار زيارتها إلى بكين التي تستمر حتى يوم الأربعاء، وتهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين زارا بكين خلال يونيو ويوليو الماضيين وبحثا مع المسؤولين الصينيين تهدئة التوترات بين البلدين.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وكانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس لائحة الخلافات، حيث تقول الأخيرة إن القيود التي تفرضها ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي، بينما ترى فيها بكين مسعى للحد من صعودها الاقتصادي.