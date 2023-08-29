موسكو تتهم موظفاً بالتجسس لمصلحة أميركا

قالت وكالة «تاس» للأنباء، إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اتهم موظفاً سابقاً بالقنصلية الأميركية في الشرق الأقصى الروسي، بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وملفات أخرى لحساب الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن الجهاز القول إن المشتبه فيه روبرت شونوف، نقل معلومات لموظفين في السفارة الأميركية عن أثر حملة التجنيد الإلزامي الروسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال جهاز الأمن الاتحادي إنه يعتزم استجواب موظفي السفارة الأميركية الذين كانوا على اتصال بشونوف.

وكانت السفارة قد ذكرت في وقت سابق أن الاتهامات الموجهة ضد شونوف لا أساس لها على الإطلاق، وأن ما كان يفعله فقط عندما تم القبض عليه هو تجميع ملخصات إعلامية من تقارير صحافية لمصادر إعلامية روسية متاحة للجمهور.