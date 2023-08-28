"عصيّة على التشويش".. روسيا تزود سلاح بحريتها بـ "مُسَيَّرات" استطلاعية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن أسطول البحر الأسود قد يتسلّم درونات استطلاعية جديدة مجهّزة بمواصفات خاصة.

وحول الموضوع قال رئيس شركة "Roboavia" الروسية لصناعة الطائرات المسيرة، فالنتين كيسيليوف:"قد يحصل أسطول البحر الأسود الروسي على طائرات Sarych-2 المسيّرة التي نطوّرها والمخصصة للاستطلاع".

وأضاف: "تخضع طائرات Sarych-2 الاستطلاعية حاليا للاختبارات الحكومية، وقمنا باختبار هذه الطائرات بشكل منفصل مع قوات أسطول البحر الأسود".

وفي حديثه عن الخصائص التقنية للطائرات المسيرة الجديدة قال كيسيليوف:" Sarych-2 مجهزة بمحركات كهربائية، ويبلغ وزن الطائرة عند الإقلاع 14 كلغ، ويبلغ باع جناحيها 3.1 م، ويمكنها أن تصل إلى ارتفاع 5000 متر، والتحليق بسرعة 108 كلم/سا".

وأشار كيسيليوف إلى أن Sarych-2" محمية من أنظمة الحرب الإلكترونية أو التشويش عبر الأقمار الصناعية، ومزودة بخوارزميات تمكنها من العودة إلى قواعدها حتى في حال فقدان الاتصال بالمشغّل بشكل كامل".

وقد "تم تجهيز هذه الطائرة بكاميرات وأجهزة تصوير حراري بقدرات تقريب 60X ودقة تصوير HD، ويمكن لأجهزة التصوير فيها رصد آليات العدو على مسافة 2.5 كلم، والكمبيوتر الموجود بداخلها قادر على تحديد موقعها وإحداثياتها ما يسهل عمل مشغلها بشكل كبير".