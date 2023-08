مصرع قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة تجارية شمال موسكو.. فيديو

قتل 10 أشخاص في حادثة تحطم طائرة خاصة، يوم الأربعاء، في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن هيئة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ وتحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.

وأضافت الوكالة أن الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

BREAKING NEWS - WAGNER BOSS YEVGENY PRIGOZHIN DEAD IN A PLANE CRASH IN NORTH WEST OF MOSCOW, RUSSIA pic.twitter.com/7yw6n18d73