«الهلال الأحمر الإماراتي» تواصل تأهيل وصيانة 40 مدرسة في سورية

اطلع وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برئاسة الأمين العام المكلف حمود عبدالله الجنيبي، على آخر مستجدات أعمال الصيانة والتأهيل في عدد من مدارس محافظة اللاذقية السورية، وذلك ضمن مبادرة «مدرستي هويتي» التي أطلقتها الهيئة لتسهيل عودة الطلاب إلى مدارسهم.

وتتضمن المبادرة تأهيل وصيانة نحو 40 مدرسة قبل حلول العام الدراسي المقبل، موزّعة على مناطق المحافظة، بعضها خرج من الخدمة بشكل كامل جراء زلزال 6 فبراير، وتشمل صيانة الصفوف والقاعات والمرافق الصحية ودورات المياه والقاعات الصفية والإدارية وتزويدها بالتجهيزات والأثاث اللازم، خلال مرحلة التعافي المبكر بعد آثار الزلزال.

وقال الجنيبي، إن إطلاق المبادرة جاء بعد عملية رصد ودراسة من قبل فريق هيئة الهلال الأحمر في سورية لمجموعة كبيرة من المدارس التي تضررت من الزلزال، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل والصيانة تتواصل بوتيرة مرتفعة لتكون تلك المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب قبل بدء الموسم الدراسي المقبل.

وأكد الجنيبي أن فريق هيئة الهلال الأحمر في سورية يتابع أعمال الصيانة والتأهيل في المدارس المشمولة بالمبادرة بصورة مستمرة، حرصاً منه على تنفيذها وفق أفضل المواصفات الفنية تمهيداً لعودتها إلى سابق عهدها وبشكل أفضل.

من جهته، قال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في سورية محمد خميس الكعبي، إن المبادرة تُعنى بترسيخ اهتمام الطالب بالمدرسة والمحافظة على الممتلكات لتكون جزءاً من هويته.

وأوضح أن «مدرستي هويتي» تُشكل إلى جانب المبادرات الإنسانية والإغاثية الأخرى التي أطلقتها الهيئة في سورية، طريقاً نحو التعافي من آثار الزلزال.