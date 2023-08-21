سورية: إسقاط 3 طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحماة

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحماة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنه "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المتكررة الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة".