مصرع 7 أطفال نازحين بحريق في الكونغو

قال المسؤول المحلي في بلدة كاليهي بشرق الكونغو، توماس باكينجا، إن سبعة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في البلدة جراء اندلاع حريق في مخيم إيواء للنازحين جراء الفيضانات.

وتعيش مئات الأسر في أكواخ بدائية بالمخيم الواقع في كاليهي منذ مايو الماضي، حين دمرت فيضانات منازلهم في قريتي بوشوشو ونياموكوبي بإقليم ساوث كيفو.

وقال باكينجا لـ«رويترز» إن أعمار الأطفال قتلى الحريق تراوح بين عام وخمسة أعوام، وأن أربعة من الكبار نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأدى هذا الحادث إلى تفاقم مآسي مجتمع لايزال حزيناً على فقدان ما لا يقل عن 460 شخصاً في الفيضانات.

وإجمالاً تضرر ما يقرب من 9000 شخص من الفيضانات الجارفة التي أدت إلى تدمير مبانٍ وطرق عدة.