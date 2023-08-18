بريطانيا تكتشف أول إصابة بمتحور جديد من الفيروس المسبب لكوفيد

قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم الجمعة إنها اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة بي.إيه2.86 من فيروس كوفيد-19 في البلاد في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور، من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.

ورصدت إسرائيل والدنمرك والولايات المتحدة أيضا إصابات بالمتحور الجديد.