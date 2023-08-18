«إيكواس»: الحل العسكري جاهز لو فشلت الدبلوماسية في النيجر

جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، تلويحها بالتدخل العسكري، بعد استدعاء قواتها الاحتياطية، لإعادة الديمقراطية إلى النيجر، وإنهاء الانقلاب الذي نفذه المجلس العسكري الشهر الماضي، واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وشدد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في «إيكواس» عبدالفتاح موسى، على أن الحل العسكري جاهز في حال فشلت الطرق الدبلوماسية.

وأكد في تصريحات، أمس، أن جميع الدول الأعضاء في المجموعة، ما عدا الخاضعة لحكم عسكري، وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل.

واتهم المجلس العسكري النيجري بالتحجج بالحوار من أجل كسب الوقت وتثبيت الانقلاب. وأكد أن المجموعة مستعدة لاسترجاع النظام الدستوري في النيجر بكل السبل المتاحة. أتت تلك المواقف مع انطلاق اجتماع يستمر يومين، يعقده قادة جيوش المجموعة في غانا، من أجل مناقشة ردهم على الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو الماضي، بما في ذلك تفاصيل القوة الاحتياطية التي قرر التكتل حشدها من أجل أي تدخل محتمل.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ إصدار «إيكواس» أمراً بنشر قوة احتياطية الأسبوع الماضي من أجل استعادة الحكم الدستوري في البلاد.

فيما يرجح أن يشارك في هذا التدخل العسكري آلاف الجنود من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، في حال اتخذ القرار. وقد تستغرق العملية أسابيع أو أشهراً للتحضير، بحسب ما أكد العديد من الخبراء.

وكانت «إيكواس» التي فرضت عقوبات اقتصادية عدة، وأخرى متعلقة بالسفر في النيجر، اعتبرت هذا الانقلاب «تطوراً خطراً»، ولوّحت بالتدخل العسكري.