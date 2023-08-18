فيصل بن فرحان: استئناف العلاقات مع إيران مفصلي لأمن المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية تطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران، وحرصها على بحث سبل تفعيل الاتفاقات بين البلدين، كما أكد استئناف البعثات أعمالها ومباشرة السفيرين في البلدين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي المشترك أمس، لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في مقر وزارة الخارجية في الرياض، حيث ثمن بن فرحان لنظيره الإيراني تلبية الدعوة، وتناول معه عدداً من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر وزير الخارجية عن تثمين السعودية لقرار إيران دعم ترشيح السعودية لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: «في إطار تنفيذ الاتفاقية، قد استأنفت بعثات كلا البلدين أعمالها، كما تأتي مباشرة سفير السعودية المعيّن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسفير الإيراني المعيّن لدى السعودية، مهمات أعمالهما خطوة أخرى في تطوير العلاقات بين البلدين».

من جهته، أكد عبد اللهيان بأنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مضيفاً: «نثمن دور المملكة في المنطقة». وقال: «بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري».

وكان وزير الخارجية الإيراني وصل في وقت سابق أمس إلى الرياض في زيارة رسمية هي الأولى منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سنوات.