فتح شواطئ أوديسا للمرة الأولى منذ الحرب

عدة في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود تم فتحها رسمياً للسباحة، للمرة ا لأولى منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير 2022، مع حظر ارتياد الشواطئ في أثناء الإنذارات بغارات جوية. وتعرضت أوديسا، أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة مع انتشار مئات الألغام البحرية في المياه بعد بداية الحرب، وتم إغلاق الساحل من أجل سلامة السكان، وبعد حوادث انفجار ألغام على الشواطئ، لكن تم افتتاح بعض شواطئها مع وضع شبكة مضادة للألغام بين حاجزين لمنع تعرض السباحين للألغام في المياه الضحلة. وقال حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر، إن قرار فتح الشواطئ تم اتخاذه بشكل مشترك بين الإدارات المدنية والعسكرية في المدينة، وذلك لتكون متنفساً بعيداً عن الحرب للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس.