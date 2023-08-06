القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور، أمس، بعد أن قضت محكمة بسجنه ثلاث سنوات بسبب بيعه بشكل غير قانوني لهدايا مُنحت للدولة، ما قد يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة.

وقال محامي خان، انتظار بانجوتا، لـ«رويترز» إن الشرطة ألقت القبض على رئيس وزراء باكستان السابق من مقر إقامته، لافتة إلى أن الدفاع سيقدم طعناً على الحكم أمام المحكمة العليا.

وبحسب مذكرة الاعتقال، سيودع خان في السجن المركزي في أديالا بروالبندي بالقرب من العاصمة الباكستانية.

واتجه خان (70 عاماً) نجم الكريكيت السابق إلى السياسة وتولى رئاسة الوزراء في الفترة من 2018 حتى 2022. وينفي ارتكاب أي مخالفات ودعا مؤيديه في خطاب مسجل نشره حزبه إلى التظاهر السلمي.

وصدر الحكم بعد يوم واحد من تعليق المحكمة العليا الباكستانية مؤقتاً المحاكمة المنظورة أمام المحكمة الجزئية في إسلام أباد، ولم يتضح بعد لماذا استؤنفت المحاكمة على الرغم من قرار المحكمة العليا.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب في بيان بثته وسائل الإعلام، إن القبض على خان جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام المحكمة، وذكرت أن اعتقاله ليس له علاقة بالانتخابات القادمة.

وجاء في نسخة من الحكم عرضها فريق خان القانوني، أن رئيس الوزراء السابق قدم بيانات زائفة حيال حيازة هدايا ممنوحة للدولة بصفة رسمية، ويقول الحكم إنه «ثبتت إدانته بارتكاب ممارسات فساد من خلال إخفاء المزايا التي تحصل عليها من خزانة الدولة عن قصد وعمد».

وأضاف الحكم أنه «لم يكن صادقاً عندما قدم معلومات عن الهدايا التي حصل عليها من توشه خانة (الإدارة التي يودع بها الهدايا)، وتبين لاحقاً أنها معلومات كاذبة وغير دقيقة».