4سورية: تسجيل 4 هزات أرضية خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن المركز السوري للزلازل تسجيل 4 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى صباح اليوم 4 هزات أرضية، منها هزتان في لواء إسكندرون بقوة 2.2 و2.4 درجة على مقياس ريختر، وهزة جنوب شرق اللاذقية بـ 6 كيلومترات بقوة 1.4 درجة، وهزة شمال اللاذقية بـ 34 كيلومتراً بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر.