فرق الإطفاء تكافح "إعصار النار" في كاليفورنيا ونيفادا

تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حرائق غابات هائلة، جزئيا، بحلول صباح الثلاثاء، بعدما اشتعلت الحرائق في محمية برية بكاليفورنيا، وانتشرت في ولاية نيفادا، حيث حجب دخانها أشعة الشمس عبر لاس فيغاس بينما تسببت النيران في حرق عشرات الآلاف من الأفدنة من شجيرات الصحراء والعرعر والأحراج.

وتم تحديد مساحة الحرائق بنحو 125 ميلا مربعا (323.7 كيلومترا مربعا)، الثلاثاء، مع احتواء 23% منها، مما يجعلها أكبر حرائق في الموسم بكاليفورنيا.

واندلعت الحرائق، الجمعة، بالقرب من منطقة كاروثرز كانيون النائية، في محمية البراري الشاسعة، وعبر خط الولاية إلى ولاية نيفادا، الأحد، وأطلق الدخان شرقا في وادي لاس فيغاس.

وفي منتصف نهار الاثنين، غطى ضباب دخاني على قطاع لاس فيغاس من مناظر الجبال المحيطة بالمدينة والضواحي.

وبسبب ضعف الرؤية، أبلغ مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس عن تأخيرات في المغادرة لما يقرب من ساعتين.

وكافحت فرق الإطفاء "دوامات النار" الإثنين للسيطرة على ألسنة اللهب.

ودوامة النار - تسمى أحيانا إعصار النار - هي "عمود دوار من النار" يتشكل عندما تتحد الحرارة الشديدة والرياح المضطربة، وفقًا لخدمة المتنزهات القومية.

وتم رصد الدوامات - التي يمكن أن يتراوح ارتفاعها من بضعة أقدام إلى عدة مئات من الأقدام، مع سرعات دوران متفاوتة، الأحد، في الطرف الشمالي من حريق يورك.

وكتبت خدمة المتنزهات أنه "على الرغم من أن ملاحظة هذه الأمور قد تكون رائعة، فإنها ظاهرة طبيعية خطيرة للغاية يمكن أن تحدث أثناء حرائق الغابات".

تعرضت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة للحرارة الشديدة في الأسابيع الأخيرة.

وفي جميع أنحاء العالم، كان شهر يوليو مشبع بالبخار لدرجة أن العلماء يقدرون أنه سيكون أكثر الشهور سخونة على الإطلاق، ومن المرجح أنه سيكون الأكثر دفئا على الحضارة البشرية.

ويقول الخبراء إن النباتات مثل الاحراج والعرعر وأشجار جوشوا الشهيرة معرضة لخطر أن تستغرق قرونا لتنمو بشكل طبيعي، إذا كانت قادرة على العودة.

ولا يزال سبب حريق يورك قيد التحقيق، على الرغم من أن السلطات تقول إنه بدأ على أرض خاصة داخل المحمية. ولم تتوافر تفاصيل أخرى.

وصدرت أوامر لأكثر من 1300 شخص بإخلاء منازلهم، السبت، بالقرب من مجتمع أغوانغا الذي يضم مزارع الخيول ومصانع النبيذ. ومع ذلك، لم تتصاعد النيران الإثنين، وسمح للبعض بالعودة إلى منازلهم.

وأصيب أحد عناصر الإطفاء في الحرائق.