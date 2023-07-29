الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوماً للعودة إلى ثكناته

طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلابًا على السلطة.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان إنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا".

وعبّر المجلس عن قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية في القارة، وأدان بأكبر قدر من الحزم انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم المنتخب ديموقراطيًاً، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وأعربت المنظمة عن استعدادها لاتخاذ كلّ التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين.