إحباط هجوم بطائرة مسيرة على موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن منظومة الدفاع الجوي لديها أحبطت هجوماً بطائرة مسيّرة على موسكو، دون حدوث أضرار أو إصابات. وفي السياق نفسه، أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيّرة، حاولت الهجوم على موسكو، وأكد سوبيانين، عبر قناته على تطبيق «تليغرام»، أنه تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيّرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع.

وأصيب 15 شخصاً، أمس، بانفجار قرب مقهى في مدينة تاغانروغ القريبة من أوكرانيا في جنوب روسيا، وقال حاكم منطقة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إن جروح المصابين طفيفة، وكانت بسبب تناثر الزجاج.